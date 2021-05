Falso promotore finanziario incassa due milioni di euro, arrestato

VERONA - La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito stamani una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne di San Giovanni Lupatoto (Verona), accusato di aver esercitato abusivamente l'attività finanziaria e di aver raggirato numerosi clienti dei quali ha "raccolto" i risparmi per oltre 2 milioni di euro.



"Il falso promotore finanziario, da molti clienti già conosciuto in ragione del suo precedente incarico di dipendente di una società di assicurazioni, una volta messosi 'in proprio' è riuscito a carpire la fiducia di numerosi cittadini che gli hanno affidato i propri risparmi dietro l'allettante promessa di investimenti sicuri e molto remunerativi" ha spiegato il comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Vittorio Francavilla.



Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip Giuliana Franciosi, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Carlo Boranga, in seguito agli elementi raccolti dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona e della Compagnia di Legnago a carico dell'uomo e per il concreto rischio di reiterazione nei reati.



L'uomo è indagato per i reati di abusivismo finanziario e autoriciclaggio; inoltre gli sono contestate numerose truffe in danno di decine di investitori.



Con lui risultano anche indagati, seppur a piede libero, la compagna (per riciclaggio) e un suo ex collaboratore, in concorso, per alcuni dei suddetti episodi di truffa.