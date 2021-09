Falso invalido si alza dalla carrozzina e fugge dopo essere stato scoperto a rubare

UDINE - Li scoprono a rubare e fuggono a piedi, uno dei due era seduto su una carrozzina. Sabato scorso, verso le ore 19, una Volante della Questura di Udine è intervenuta in un noto negozio di abbigliamento e calzature presso il “Terminal Nord” per un tentato furto.



II direttore del negozio, poco prima, aveva notato un uomo che spingeva una carrozzina sulla quale era seduto un altro uomo, presunto invalido, mentre si aggiravano tra gli espositori dei capi più costosi: il trasportato era adagiato peraltro in una posizione particolarmente scomoda, allungato mezzo disteso sul davanti.



Accortisi dell’attenzione del dipendente i due hanno guadagnato l’uscita, facendo però suonare il metal detector, seguiti da due addetti che vedevano clamorosamente alzarsi dalla sedia il finto invalido e fuggire poi entrambi in direzioni opposte, abbandonando la carrozzina.

Sullo schienale della carrozzina era adagiata una borsa “schermata”. ottenuta inserendo tra più borse di plastica alcune lamine metalliche, che sarebbe servita loro per sottrarre capi d’abbigliamento muniti di dispositivo antitaccheggio senza però far suonare alcun allarme una volta superate le cassa.



In corso l'inventario degli ammanchi, sta indagando la Questura.