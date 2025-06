Falso dentista per due anni ha curato decine di pazienti “imparando tutto online”

Per quasi due anni ha gestito uno studio dentistico privato, effettuando estrazioni, curando carie e iniezioni di anestetico, senza alcuna qualifica professionale. Il tutto, incredibilmente, basandosi su informazioni trovate online. È l’incredibile storia di un ragazzo di 22 anni che, con l’aiuto di due complici, ha truffato decine di pazienti nella cittadina ceca di Havlíčkův Brod.



Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il giovane ha avviato nel 2023 un ambulatorio dentistico completamente attrezzato, privo però di qualsiasi autorizzazione sanitaria. Con lui collaboravano una donna di 50 anni, ex infermiera, che procurava materiali medici (inclusi anestetici, otturazioni e strumenti odontoiatrici), e un uomo di 44 anni che forniva i locali e si occupava della produzione di protesi dentarie. Le accuse contro i tre sono pesantissime: esercizio abusivo della professione, gestione illecita di attività economica, riciclaggio di denaro, tentata aggressione, spaccio di stupefacenti e furto. I tre rischiano fino a otto anni di carcere.



Un business da 160mila euro

Secondo gli inquirenti, l’attività illegale avrebbe fruttato al finto dentista circa 4 milioni di corone ceche (circa 160mila euro). Un guadagno sorprendente, ottenuto senza che – almeno ufficialmente – vi siano state denunce da parte dei pazienti durante i due anni di attività. "La donna lavorava già nel settore sanitario – hanno spiegato gli investigatori – ed è riuscita ad accedere a forniture dentistiche professionali. La clinica disponeva di tutto: anestetici, materiali per impronte, strumenti chirurgici e detergenti professionali".



Il 22enne, arrestato insieme ai complici nel giugno 2025, ha ammesso di non aver mai studiato medicina. Durante gli interrogatori ha dichiarato di aver “imparato tutto online” e di essersi esercitato osservando video e leggendo articoli. Nonostante ciò, ha eseguito interventi potenzialmente pericolosi come estrazioni e devitalizzazioni, mettendo a rischio la salute dei pazienti.