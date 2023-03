Falso consulente finanziario truffava clienti: sequestro e interdizione

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Rovigo ha notificato un'ordinanza interdittiva e ha eseguito una decina di perquisizioni e sequestri in provincia, per circa 400.000 euro, disposte dal Gip Nicoletta Stefanutti, su conti correnti intestati a persone e associazioni che fungevano da intermediari per finanziamenti a imprenditori, mai realizzati. Le indagini si sono protratte per oltre un anno e hanno coinvolto un professionista rodigino che agiva come intermediario finanziario, indagato per truffa. L'uomo avrebbe convinto alcune persone che avevano bisogno di liquidità a versare denaro su conti correnti intestati a lui o a sue società, senza in realtà mai erogare ai clienti il denaro. Le somme ricevute - secondo quanto emerso dagli accertamenti - sono state invece dirottate verso le sue realtà economiche, senza che venissero restituite. In un caso, ciò ha impedito a uno di essi di acquistare una abitazione all'asta, dopo aver versato circa 15.000 euro per diventare socio di un'associazione tramite la quale ottenere il finanziamento, mai avuto. In un altro caso, l'indagato si è proposto come consulente aziendale specializzato in ristrutturazione di posizioni debitorie nei confronti delle banche. Non solo ha fatto naufragare l'operazione, mai avviata seriamente, ma per intavolare la trattativa si era fatto dare circa 250.000 euro dirottati su un proprio conto privato e poi verso altre attività economiche, facendone perdere le tracce. Per queste ragioni l'uomo è stato anche indagato per auto-riciclaggio, e nei suoi confronti il Gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare attività o amministrazione di impresa per 12 mesi.