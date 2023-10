Falso avvocato vince 26 cause senza aver mai studiato legge

Non aveva alcuna formazione legale, eppure un finto avvocato è riuscito a seguire ben 26 cause e vincerle tutte. Il truffatore, secondo quanto riporta la Bbc, si sarebbe introdotto nella Law Society of Kenya, l'equivalente dell'Ordine degli avvocati del suo Paese, e avrebbe sostituito i dati di un suo omonimo con il suoi, foto compresa.



Solo quando il vero legale ha contattato l'Ordine, segnalando di non riuscire a entrare nel suo profilo, la truffa è stata scoperta ed è finito in manette. Il "falso avvocato" ha vinto tutte le 26 cause in vari tribunali kenioti, nonostante non avesse alcuna formazione legale, secondo quanto riferiscono i media locali. Mentre il caso ha suscitato indignazione, soprattutto tra i funzionari legali, altri hanno ritenuto impressionante il talento del "falso avvocato".