Falso allarme bomba: la hostess non voleva far partire l'ex fidanzato

Una turbolenta vicenda amorosa si è trasformata in un grave reato quando Daniela Carbone, una hostess di 47 anni della compagnia Aerolineas Argentinas, ha bloccato il volo AR1304 in partenza da Buenos Aires per Miami. Il motivo dietro questa azione sconvolgente era un desiderio di vendetta nei confronti del suo ex fidanzato, uno steward che si trovava a bordo dell'aereo in partenza per gli Stati Uniti, diretto verso la sua nuova fiamma.



Utilizzando il telefono cellulare della sua figlia di 21 anni, Daniela Carbone ha inviato un messaggio vocale tramite WhatsApp al pilota del volo, lanciando un falso allarme bomba. Nel messaggio, la sua voce era alterata mentre minacciava la presenza di esplosivi a bordo dell'aereo. Questa comunicazione ha scatenato immediatamente i protocolli di emergenza, costringendo i 270 passeggeri, i 12 membri dell'equipaggio e altri dipendenti di Aerolineas a evacuare l'aereo.



Le autorità aeroportuali hanno condotto una rigorosa ricerca a bordo, ma fortunatamente non è stato trovato alcun ordigno sospetto. Tuttavia, la polizia è stata in grado di risalire all'hostess responsabile dell'allarme falso e l'ha arrestata direttamente all'aeroporto.



La donna, che aveva lavorato per la compagnia aerea per ben 25 anni, è stata accusata di aver inviato l'audio minaccioso con l'intento di vendicarsi del suo ex fidanzato. Secondo gli inquirenti, il suo obiettivo era impedire al suo ex di raggiungere Miami, dove presumibilmente aveva iniziato una nuova relazione amorosa.



Ora la hostess affronta gravi conseguenze legali. Un procuratore è stato incaricato di istruire un processo nei confronti dell'hostess, che potrebbe non solo perdere il lavoro, ma anche affrontare accuse di "intimidazione, interruzione dei servizi pubblici e coercizione aggravata". Questo evento ha causato notevoli disagi per i passeggeri e ha messo in luce la gravità delle conseguenze dei falsi allarmi bomba.