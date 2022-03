Falsificava carte di credito: arrestato a Mogliano

MOGLIANO - Nella mattinata di ieri martedì 1 marzo, i Carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia, hanno arrestato un 72enne del luogo, gravato da pregiudizi di polizia.

L'uomo deve espiare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, più 1.000 euro di multa, per un indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, commesso nel capoluogo lagunare nel 2014.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto in regime di detenzione domiciliare nella sua abitazione.