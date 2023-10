Falsi crediti fiscali per il 'bonus facciate', una denuncia

VICENZA - Crediti fiscali sul bonus facciate inesistenti per oltre 10 milioni di euro sono stati scoperti dai militari della Guardia di finanza di Vicenza, al termine di un'indagine sull'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici, che consentiva il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 90%. In particolare, i militari della tenenza di Thiene (Vicenza), verificando il fallimento di una società a responsabilità limitata hanno scoperto che il legale rappresentante a ottobre e novembre 2021 aveva ceduto alla società, pochi giorni prima del fallimento, crediti d'imposta per 10,6 milioni su lavori inesistenti e caricati sulla piattaforma web dell'Agenzia delle Entrate. I crediti sono stati poi ceduti a loro volta generando un truffa su cui sono ancora in corso indagini.