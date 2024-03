Falsi corsi aggiornamento, sequestrano 550 mila euro all'imprenditore

PADOVA - La guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 550 mila euro a un imprenditore nel commercio all'ingrosso di materiale elettrico per indebite compensazioni di crediti d'imposta, finanziati con risorse del Pnrr. L'uomo avrebbe riscosso il denaro per corsi di aggiornamento, mai avvenuti, ai propri dipendenti.

Il provvedimento segue l'attività dei finanzieri di Cittadella che avevano svolto una verifica relativa a una serie di compensazioni fiscali effettuate tra il 2020 e il 2022 da un'impresa dell'alta padovana, beneficiaria di oltre mezzo milione di euro di crediti di imposta utilizzati per compensare effettivi debiti erariali di pari importo. Come emerso dall'analisi della documentazione contabile, tali crediti sarebbero stati generati dal sostenimento di spese per l'organizzazione di corsi di formazione dei dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal Pnrr.

I successivi riscontri documentali, come tra l'altro i registri presenze e gli attestati di partecipazione, supportati dalle dichiarazioni di 15 ex dipendenti, hanno permesso di ipotizzare come tali corsi formativi, di fatto, non fossero mai stati somministrati. Al meccanismo avrebbe contribuito anche una società bresciana attraverso l'emissione di una fattura di 40 mila euro circa per una docenza ritenuta mai effettuata.