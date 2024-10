False patenti polacche, denunciati in cinque

BELLUNO - La polizia stradale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Belluno cinque cittadini extracomunitari, di età compresa tra i 26 ed i 47 anni, residenti in provincia, trovati in possesso di patenti di guida emesse dalle autorità della Polonia risultate poi contraffatte.

Lo scopo dei documenti era quello di trarre in inganno i funzionari della locale motorizzazione civile nelle pratiche di conversione del titolo di guida in una patente italiana, operazione consentita in area Ue. Gli investigatori stanno ora cercando di risalire ai responsabili di un "mercato delle patenti contraffatte" di cui si trova traccia in particolari siti online e sulle più note piattaforme social.