False fatture per finanziamenti Covid-19, ben le 17 misure cautelari

VICENZA - La Squadra Mobile della Questura e la Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito 17 misure cautelari - 9 ordinanze di custodia in carcere, 2 arresti domiciliari e 6 obblighi di firma - nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture false, truffa e false dichiarazioni fiscali.



L'indagine, coordinata dalla Procura berica, ha portato all'odierno 'blitz' in cui sono stati impegnati oltre 150 agenti tra le province di Vicenza, Padova, Brescia e Milano.



Al vertice dell'organizzazione una coppia, M.G. e C.A. Andrighetto, residenti in provincia di Padova ma operanti a Torri di Quartesolo (Vicenza), che avevano costituito una serie di società parte delle quali emettevano fatture per operazioni inesistenti, altre - con sede in Lombardia - le usavano per ottenere detrazioni di imposta e altre ancora avevano il ruolo di "bare fiscali", accumulando debiti con l'erario fino alla liquidazione o al fallimento.



Le operazioni avrebbero consentito anche di ottenere finanziamenti erogati per l'emergenza Covid-19.



Il Gip del Tribunale ha disposto inoltre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di nove società - e in caso di impossibilità, nei confronti dei titolari - per un totale di 2,5 milioni di euro.



Leindagini hanno consentito di effettuare una puntuale "mappatura" dei soggetti coinvolti e di individuare la frode all'Iva, che era legata al commercio di materiali ferrosi e nell'edilizia. L'ammontare delle fatture fasulle stimato è di 30 milioni di euro, di cui accertati 19,5 milioni, con una parallela annotazione di fatture false per 9,2 milioni "scambiate" tra le imprese "cartiere" sul territorio vicentino e bresciano.



Oltre alle misure cautelari e ai sequestri, sono state eseguite 39 perquisizioni a 23 indagati e 16 aziende, di cui 15 società di capitale e una ditta individuale.