Falsa perizia sull'incidente mortale, condannato medico

PADOVA - Il Tribunale di Padova ha condannato oggi a due anni di reclusione Massimo Montisci, ex direttore della Medicina Legale di Padova ed ex consulente della Procura patavina, imputato di favoreggiamento personale per aver dichiarato la morte per un infarto, anziché per le lesioni riportate, di Cesare Tiveron, 71 anni, deceduto in un incidente stradale il 13 settembre 2016, nella città euganea. Montisci, che si era autosospeso dall'azienda ospedaliera di Padova, era imputato anche di depistaggio, reato considerato assorbito dal capo principale d'accusa. Il pm ne aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione. I giudici disposto un risarcimento immediato di 125 mila euro alla famiglia di Tiveron, parte civile nel processo.

L'incidente fu causato da un autista della Regione Veneto, Giorgio Angelo Faccini - che ha già patteggiato la pena - che con una manovra ritenuta azzardata avrebbe travolto e ucciso Tiveron. Faccini quel giorno stava trasportando l'allora direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto, Domenico Mantoan. Secondo la perizia di Montisci, la causa del decesso sarebbe dovuta a un infarto qualche frazione di secondo prima dello schianto, cosa risultata falsa dalle evidenze del processo.