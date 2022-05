Falsa banca online ruba 500mila euro a una pensionata di 83 anni

FRANCIA – Non sono molte le persone di una certa età a consultare Internet ma una pensionata francese, Béatrice di 83 anni, lo faceva abitualmente ed è navigando in rete che ha notato le vantaggiose condizioni offerte da una banca online. La donna aveva da poco venduto un immobile di famiglia e quindi disponeva di ben 500mila euro. Una volta aperto un conto nella banca online, Béatrice ha fatto il bonifico, trasferendo i soldi dal suo vecchio conto corrente bancario a quello nuovo.



Dopo qualche giorno, però l’anziana non è più riuscita a entrare nell’area clienti del sito bancario, ha cercato quindi di contattare l’istituto di credito telefonicamente ma nessuno risponde. La banca olandese a cui si era rivolta, affidando i suo soldi perché le aveva garantito un tasso di interesse del 3,3%, era sparita! La pensionata resasi conto di essere rimasta vittima di una truffa e di aver perso tutto il suo denaro ha denunciato la sua vecchia banca, per aver autorizzato il trasferimento di denaro ad un sito fraudolento. La donna sostiene che lei non aveva la competenza per intuire l’inganno, viceversa la sua vecchia banca avrebbe dovuto accorgersi che l’operazione era rischiosa.



FOTO immagine di repertorio