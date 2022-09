Falco pellegrino caccia un piccione in piazza a Belluno, catturato

BELLUNO - Intervento di recupero, questa mattina, per gli agenti della Polizia Provinciale di Belluno, chiamati in Piazza dei Martiri, nel capoluogo, dove un falco pellegrino aveva appena predato un piccione di città. Il rapace è piombato sulla preda e la stava consumando proprio sul "liston", tra gli sguardi curiosi di decine di persone, in giornata di mercato. Motivo per cui i vigili urbani del capoluogo hanno richiesto l'intervento delle guardie provinciali.

Gli agenti di Palazzo Piloni hanno catturato il falco servendosi di un paio di guanti. L'animale, un maschio adulto, aveva un atteggiamento particolarmente confidente. Siccome non presentava ferite, o anelli che potessero far pensare a un esemplare addomesticato, gli agenti lo hanno portato in ambiente rurale per permettergli di finire il 'pasto' in un contesto più consono.