Fake news: i genitori di Valeria portano in tribunale il blogger

Hanno querelato il blogger, dopo aver visto in rete le fake news riguardanti la morte della figlia. Si è aperto ieri a Imperia il processo che vede contrapposti la famiglia Solesin e il blogger complottista , reo secondo i suoi accusatori di aver negato la veridicità degli attacchi terroristici di Parigi del 13 novembre 2015.

In quella tremenda strage morì Valeria Solesin, ma c’è chi – come il blogger querelato – crede che lei sia ancora viva. E allora i genitori hanno deciso di passare alle vie legali, a causa delle fake news riguardanti la figlia fatte girare in rete. Un modo per far riposare in pace Valeria e per impedire a voci del tutto infondate di infangarne la memoria.