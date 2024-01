Facevano gli agenti immobiliari ma erano abusivi

VICENZA - Nove agenti immobiliari abusivi in servizio una nota agenzia di Vicenza con 3 filiali sul territorio provinciale sono stati scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale. Tutti non risultavano iscritti nell'apposita sezione del Registro delle Imprese e non possedevano la qualifica di "agente immobiliare".

Le indagini delle Fiamme gialle sono state svolte mediante l'approfondimento dei dati contenuti nella documentazione acquisita nelle diverse sedi. Uno dei nove mediatori è risultato recidivo e, pertanto, è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di esercizio abusivo di una professione. In ragione degli elementi acquisiti, a ciascun intermediario è stata comminata una sanzione complessiva per quasi 68mila euro.