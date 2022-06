Faceva il meccanico abusivo, l’attrezzatura confiscata viene donata ai Vigili del Fuoco

VICENZA - I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno confiscato attrezzature meccaniche a seguito del sequestro amministrativo eseguito a ottobre nei confronti di un cittadino italiano che esercitava abusivamente la professione di autoriparatore meccanico.



In particolare, l’operazione di servizio, avviata d’iniziativa dalle Fiamme Gialle bassanesi con un primo accesso presso un capannone industriale sito nel Comune di Mussolente (VI), ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo una cospicua quantità di attrezzature meccaniche, costituita da ponti di sollevamento auto, macchine per il montaggio/smontaggio gomme ed altra varia strumentazione impiegata per l’esercizio di autoriparatore e di segnalare il trasgressore alla competente Camera di Commercio di Vicenza.



La quale, condividendo i risultati dell’indagine, ha emesso il provvedimento di confisca e la contestuale destinazione delle attrezzature mediante l'alienazione, oltre a una sanzione amministrativa di cinquemila euro.

In merito al provvedimento emesso, la Guardia di Finanza ha eseguito la confisca e la cessione a titolo gratuito, d’intesa con l’Autorità Amministrativa, di tutta l’attrezzatura meccanica a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, la quale potrà essere utilizzata per la manutenzione e la cura dei mezzi operativi e di soccorso del “115”.