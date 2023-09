Facebook e Instagram, Zuckeberg pensa a versione a pagamento

Meta, il colosso Usa fondato da Mark Zuckerberg, sta valutando la possibilità di introdurre versioni a pagamento di Facebook e Instagram senza pubblicità per gli utenti dell'Ue. E' quanto riferisce il 'New York Times' che cita fonti vicine al dossier. Questa decisione, scrive il quotidiano Usa, sarebbe una risposta alle nuove norme antitrust Ue prevista dal Digital Markets Act, il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali e sul digital advertising.

"Gli utenti che pagheranno abbonamenti a Facebook e Instagram - sottolinea il 'Nyt' - non visionerebbero annunci. Ciò potrebbe aiutare Meta a evitare le preoccupazioni relative alla privacy e altri controlli da parte dei regolatori dell'Ue offrendo agli utenti un'alternativa ai servizi legati sulla pubblicità dell'azienda, che si basano sull'analisi dei dati delle persone. Meta dovrebbe quindi continuare ad offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci pubblicitari nell'Ue". In ogni caso, rileva il quotidiano, "non è chiaro quanto costerebbero le versioni a pagamento" e un portavoce di Meta per ora ha rifiutato di commentare.