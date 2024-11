Fabris e Pasin, tris speciale al Trail del Gevero

CISON - Clamoroso esito alla nona edizione del Trail del Gevero, la classica offroad di Cison di Valmarino dove lo scettro di re è tornato nelle salde mani di Luca Fabris. Il portacolori del Team Dynafit ha confermato il suo feeling con la prova veneta, che aveva già vinto nel 2021 e 2022, riallacciando i nodi del suo legame e chiudendo i 41 km per 2.900 metri di dislivello in 4h24’01”. Un dominio incontrastato il suo, come nelle precedenti edizioni con un vantaggio di 8’29” su Marco Piccin (Mico Sport-Gs Mercuryus) e 9’24” su Marco Meneghel.

Ai piedi del podio il campione uscente, Tiziano Scatolin (Duerocche Asd) a 12’21”. Fa tris di vittorie anche Milena Pasin (Team Aldo Morpo Paluzza Nortec), prima nel 2021 e lo scorso anno, che in 5h44’44” ha prevalso per 8’05” su Ornella Bona (Team Rosa Sportway) che sale di un gradino rispetto al 2023, terza Martina De Mas (Agordino che Cor) a 25’12”. Nel percorso medio di 21 km per 1.500 metri prima piazza per Gabriele Del Longo (Mico Sport-Recastello Radici Group) in 2h11’41”, battendo di 6’02” Andrea Taffarel e di 9’55” l’iberico Jorge Ezequiel Torres Montero, entrambi della Scuola di Maratona Vittorio Veneto. A Martina De Silvestro (Team Scarpa) bis a distanza di un anno, tempo finale 2h36’42” con un vantaggio di 1’12” su Shari Chenet (Trm Team) e 9’40” su Giada Pizzol. Sui 12 km per 600 metri prima posizione per Federico Morona (Team Treviso) in 58’52”, unico concorrente a scendere sotto l’ora.

Alle sue spalle secondo Enrico Basso (Duerocche Asd) a 3’20” e Giovanni Gallo a 6’37”. Prima posizione femminile per Sabrina Gazzola in 1h15’46” davanti a Debora Capraro a 1’06” e a Graziella Fortuna (Asd Scarpe Bianche) a 3’03”. Eccezionale il successo della manifestazione con ben 515 arrivati fra i tre percorsi. Un grazie particolare spetta a chi ha sostenuto lo sforzo degli organizzatori, dal Comune di Cison di Valmarino alle Pro Loco sempre di Cison e di Tovena, gli sponsor e partner Eclisse, Sogno Veneto, Banca Prealpi e Mountain Shop senza dimenticare tutte le associazioni che hanno collaborato e soprattutto tutti i volontari che a vario titolo hanno reso possibile la riuscita dell’evento, ormai lanciato verso un decennale da ricordare.