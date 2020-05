Fabio non ce l'ha fatta, stroncato dal male a soli 45 anni. Lascia moglie e 4 figli

PIEVE DI SOLIGO – Tristezza Pieve di Soligo per la scomparsa di Fabio Moschetta, 45enne papà di quattro figli. Una malattia incurabile con cui faceva i conti da alcuni mesi l’ha portato alla morte: si è spento ieri mattina alla Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto, dove si trovava ricoverato.

La notizia della malattia era arrivata come un fulmine a ciel sereno: ha tentato per mesi di combattere tenendo duro ed affrontando varie cure, che purtroppo, però, in definitiva si sono rivelate inutili.

Operatore olistico per l’associazione di Pieve di Soligo “Le querce bianche”, era particolarmente conosciuto, anche a livello regionale, per questa sua attività. Esperto del settore, teneva anche corsi per insegnare come utilizzare le piante officinali per la cura della persona.

“Stamattina ho saputo che non sei più tra noi con grande tristezza, non sapevo del tuo male – scrive un amico su Facebook -. Eri una gran brava persona vecchio mio… Proteggi i tuoi splendidi figliuoli da lassù…”.

Risiedeva a Barbisano, era sposato con Eleonora e lascia quattro figli. Date le limitazioni dovute alle direttive collegate all’emergenza Coronavirus non ci sarà un vero e proprio funerale, ma una cerimonia d’addio celebrata in forma privata.