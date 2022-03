Fabio De Conti è il nuovo primario della Cardiologia all'ospedale di Montebelluna

MONTEBELLUNA - Il dottor Fabio De Conti è il nuovo primario di Cardiologia dell’ospedale di Montebelluna. Assumerà l’incarico venerdì 15 aprile. Nato nel 1964 a Vittorio Veneto, dopo maturità classica si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova nel 1989 con 110/110 e lode e specializzato, sempre a Padova, nel 1993, in Cardiologia. Pur con un background in emodinamica, si è sempre dedicato alla Cardiologia clinica ed in particolare all’ecocardiografia in tutti i suoi aspetti (generale, transesofagea, da stress, pediatrica). E’ stato responsabile di direzione di struttura semplice “Degenze, DH e DS” presso la UOC di Cardiologia dell’ospedale di Camposampiero e dal 2020 è titolare di incarico professionale di referente attività specialistica – alta specializzazione – in “Imaging avanzato ed ecografia speciale”.

Socio dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging, svolge anche attività di tutoraggio per l’ecografia generale e transesofagea. Il dr. De Conti ha iniziato la sua carriera professionale nel 1992 nell’allora Ulss Alta Padovana, presso la Cardiologia dell’ospedale di Camposampiero, dove ha esercitato sino ad oggi salvo una piccola parentesi, tra il 2001 e il 2002, all’ospedale di Conegliano. Il suo quindi è un ritorno professionale nella Marca trevigiana. “Al dr Fabio De Conti va il mio più sentito augurio di buon lavoro – il commento del direttore generale – Sono certo che la sua professionalità contribuirà, in sinergia con i colleghi aziendali, a mantenere l’alto livello di qualità dei servizi rivolti ai pazienti cardiologici”. Oltre alla nomina del nuovo primario di Cardiologia, l’Ulss 2 procederà, a breve, anche alla copertura dei primariati di Chirurgia generale e di Ortopedia del San Valentino: la pubblicazione dei relativi bandi in Gazzetta Ufficiale è prevista, infatti, nelle prossime settimane.