Fa il test del DNA e “incastra” la nonna per infanticidio e occultamento di cadavere

USA - Un caso irrisolto da oltre 27 anni è stato risolto grazie a un test del DNA effettuato per curiosità. La protagonista della vicenda è Jenna Rose Gerwatowski, una 23enne del Michigan, che ha raccontato su TikTok come un semplice test genetico, fatto per divertimento, abbia contribuito a risolvere il mistero di un delitto risalente al 1997: una neonata senza vita fu trovata in un campeggio nel Michigan, un caso che non aveva mai trovato risposta. L'esame autoptico rivelò che la bimba era morta per asfissia, ma le indagini per rintracciare la madre non portarono a nulla. La vicenda, nota come "Baby Garnet", è rimasta senza soluzione fino a quando Jenna ha deciso di sottoporsi a un test del DNA.

Dopo aver inviato il campione, il suo profilo è finito nelle banche dati della polizia, che ha riscontrato una corrispondenza con la neonata abbandonata. Poco dopo, Jenna è stata contattata dalla polizia del Michigan, che le ha comunicato di aver riaperto il caso grazie alla corrispondenza tra il suo DNA e quello della neonata. Le indagini hanno portato a un sorprendente risultato: la madre della neonata era in realtà la nonna materna di Jenna, una donna di 62 anni, con la quale la giovane non aveva più rapporti familiari. Le autorità hanno ricostruito che la donna, all'epoca dei fatti, aveva partorito in solitudine e abbandonato il corpo della bambina nel bagno di un campeggio, senza mai cercare aiuto medico. La 62enne è stata arrestata con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Il processo inizierà a dicembre.