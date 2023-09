Fa saltare il matrimonio a causa della barba

La futura moglie o la sua barba. E’ questa l’assurda scelta a cui si è trovato di fronte un uomo prima del matrimonio. La storia incredibile arriva dagli Stati Uniti. Per sei lunghi anni l’uomo, un 34enne, ha sempre portato la barba, tanto da dichiarare che baffi e pizzetto erano parte integrante del suo volto e della sua vita, e che la sua futura moglie sembrava apprezzarli.



Ma le cose si sono complicate quando una terza persona è entrata in gioco, la sorella della sposa. La cognata, che stava attraversando un momento di difficoltà e viveva con i futuri sposi, gli avrebbe tagliato la barba, di nascosto, nel cuore della notte, mentre dormiva, dopo una discussione notturna, dovuta propria alla barba e alla possibilità di raderla per il giorno delle nozze.

L’uomo, che ha raccontato l’incredibile storia su Reddit, si è svegliato improvvisamente ma ormai della barba non c’era più traccia. Per l’uomo è scattato un momento di rabbia e disperazione. La sua reazione è stata categorica: ha preso un borsone con dei vestiti e ha lasciato la casa, dichiarando che non vuole più avere nulla a che fare con sua moglie e sua cognata.