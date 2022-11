Fa ricorso contro la multa ma il giudice lo respinge

PORDENONE - Il Giudice di Pace di Pordenone si è pronunciato rigettando il ricorso di un automobilista che chiedeva l’annullamento di un verbale redatto dalla Polizia Locale di Fiume Veneto.



La vicenda risale al 6 febbraio del 2021, quando gli agenti in servizio pizzicavano l’automobilista percorrere via Leopardi a Cimpello alla velocità di 132 km/h, in un tratto in cui vige il limite di 50 km/h, eccedendo di conseguenza di ben 75 km/h il limite previsto. Oltre alla sanzione pecuniaria, al trasgressore è stata comminata anche la sospensione della patente per sette mesi.



Il ricorrente si è quindi rivolto al Giudice di Pace di Pordenone, lamentando sia il posizionamento poco visibile della Polizia Locale, che la mancanza del segnale temporaneo che preavvisa la postazione di controllo, che la corretta funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata. Il magistrato, esaminati gli atti prodotti dalla Polizia Locale, ha confermato la correttezza e la regolarità dell’accertamento della violazione, pronunciandosi a favore del Comune di Fiume Veneto.