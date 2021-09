TRIESTE - Lunedì nel pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha multato per ubriachezza e per atti contrari alla pubblica decenza un cittadino ceco del 1990.

Il giovane è stato notato dal personale della Volante in piazza della Borsa mentre stava per urinare contro il muro di uno stabile.



E’ stato identificato e, dopo le formalità di rito, è stato sanzionato.