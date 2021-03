VENEZIA - Fa la pipì nell’auto della Polizia locale, prova a mordere la mano di un agente e ha spaccato i vetri del comando.



Un 34enne ucraino era stato fermato in rampa del cavalcavia di Mestre dalla Polizia locale: era sospettato di guidare in stato di ebbrezza.



L’uomo si era rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico, pur essendo risultato positivo all’esame preliminare. E ha aggredito gli agenti, danneggiando anche la vettura di servizio.



Condotto in manette in un’auto di servizio della Polizia locale, il giovane ha danneggiato vetri, porte e rivestimenti del mezzo e provando persino a mordere alla mano un operatore. In segno di ribellione ha inoltre urinato nel veicolo.



A suo carico denunce per guida in stato di ebbrezza, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.