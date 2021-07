Fa paracadutismo e viene attaccato da uno squalo

GIORDANIA – Gli appassionati degli sport acquatici conoscono bene il parasailing vale a dire il paracadutismo praticato sull’acqua trainati da una barca. Una disciplina emozionante che forse può presentare qualche rischio ma non certo quello di essere attaccati da uno squalo: beh in Giordania invece è proprio accaduto questo.



Uno 37enne stava veleggiando sul suo paracadute sulle acque di Aqaba, nel Mar Rosso, quando un pescecane ha spiccato un balzo e lo ha morso ad un piede. Lo sportivo è stato subito soccorso e portato all'ospedale militare Prince Hashem. Dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto i sanitari hanno dichiarata che nonostante la serietà della ferita riportata non è in pericolo di vita.



La vicenda ha comunque destato un’ampia eco in tutto il mondo anche perché si tratta di un fatto senza precedenti. Le autorità stanno svolgendo approfondite analisi sull’accaduto, anche per prevenire altri “incidenti” futuri, dato che la località balneare è molto gettonata dai turisti che ora temono per la loro incolumità.