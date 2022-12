Fa finta di dover partorire in volo, fa atterrare l'aereo a Barcellona così i migranti entrano in Spagna

SPAGNA - Un aereo Pegasus partito da Casablanca, in Marocco, e diretto a Istanbul, in Turchia, ha effettuato un atterraggio di emergenza a Barcellona poiché una passeggera, incinta, sosteneva di dover partorire. Ma era tutto programmato: il piano di 28 migranti era quello di far fermare l’aereo in Spagna, e scappare dal velivolo per entrare nel paese illegalmente. LA donna non era in stato avanzato di gravidanza e infatti, una volta visitata all’ospedale di Barcellona, è risultata essere in buona salute. Nel frattempo 28 dei 228 passeggeri a bordo dell’aereo di linea sono scapati dall’aeroporto El Prat, che è stato bloccato per qualche ora. Alcuni dei migranti sono stati rintracciati e verranno rimpatriati in Marocco.