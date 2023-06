Fa esplodere ordigno bellico mentre lavora sul tetto di casa: un ferito grave

VICENZA - Una persona è rimasta gravemente ferita per un'esplosione dovuta alla presenza di un residuato bellico della Prima Guerra mondiale durante i lavori per la posa del cappotto termico di un'abitazione in località Stoccareddo a Gallio (Vicenza). Il ferito è il proprietario dell'immobile. L'uomo era intento ad aiutare gli operai per la posa del cappotto, e secondo quanto ricostruito ha tagliato con una moletta un tubo, che fuoriusciva dal muro quando è avvenuta l'esplosione che ha causato un crollo che lo ha investendolo in pieno. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del Suem 118 e dai Vigili del fuoco, stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in elisoccorso in ospedale. Dopo che l'area èè stata messa in sicurezza i pompieri facendo ulteriori verifiche hanno stato individuato un altro tubo similare, che dopo alcuni controlli effettuati insieme ai Carabinieri e lo Spisal, che è stato riconosciuto come un siluro Bangalore. Un potente ordigno della Prima Guerra mondiale. Probabilmente questi tubi sono stati inseriti nei muri come rinforzo senza saper che si trattava di ordigni bellici. (ANSA)