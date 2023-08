Fa il bagno nel laghetto, muore annegato a 22 anni

FORNI AVOLTRI - Un giovani di 22 anni, di origini straniere, è morto annegato in un laghetto di Forni Avoltri (Udine), all'interno di un complesso turistico situato nella località Piani di Luzza. Secondo una ricostruzione, la vittima - che si trovava nella struttura in qualità di collaboratore e non, quindi, come ospite -, approfittando di una pausa è andato con conoscenti fino al laghetto per trascorrere qualche minuto di relax.

Quando è entrato in acqua è stato colto da una probabile congestione. Le persone che si trovavano con lui hanno lanciato l'allarme e lo hanno trascinato a riva. Sul posto si è portato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Indagini dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.