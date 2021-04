Extracomunitari sfruttati in agricoltura, 7 arresti

VENEZIA - Una cinquantina di carabinieri dei Nas stanno eseguendo 7 misure cautelari in carcere ai danni di altrettante persone accusate di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento di extracomunitari in agricoltura, estorsioni ed uso di fitofarmaci non autorizzati per le coltivazioni in serra.



I provvedimenti sono stati emessi dal gip del tribunale di Latina e l'operazione, dei carabinieri dei Nas di Latina, si svolge tra Terracina (Latina) e la provincia di Venezia. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa convocata per le 11 presso il Comando dei Carabinieri di Latina.