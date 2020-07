Ex Tonello, "Dopo un anno ancora silenzio"

VITTORIO VENETO - «È trascorso un anno, ma nulla è successo. La volontà del consiglio comunale non scalfisce gli interessi di privati cittadini». E così Alessandro De Bastiani, consigliere comunale di Rinascita Civica, ha depositato un’interrogazione al sindaco Antonio Miatto per fare il punto sulla vicenda ex Tonello e capire, a distanza di 12 mesi, come stanno le cose.

Il 30 luglio 2019 a maggioranza, astenuti i soli consiglieri del Pd, il consiglio comunale approvava la mozione presentata dal consigliere comunale leghista Gianantonio Da Re che impegnava la giunta Miatto ad affrontare la questione ex Tonello e a far sì che l’accordo pubblico-privato prendesse forma, in particolare con l’apertura ai pedoni dalle 7.30 alle 20 del passaggio dentro alla corte del palazzo, tra via Cavour e il percorso lungo il Meschio di via Da Milano, e di verificare se quanto deliberato dalla giunta Tonon il 23 maggio 2019 potesse essere revocato. Tra gli impegni che la giunta si assumeva con la mozione c’era anche quello di riferire in consiglio gli sviluppi delle verifiche.

«Il consiglio comunale ha più volte sollecitato la giunta a far rispettare gli accordi sottoscritti – fa memoria De Bastiani -. Circa 15 anni fa in fase di autorizzazione del piano di riqualificazione del comparto denominato ex Tonello il consiglio comunale concedeva l’autorizzazione, mettendo come prescrizione la liberalizzazione del passaggio pedonale e inoltre il consiglio comunale non autorizzava il transito per raggiungere i parcheggi da via Da Milano, ma obbligava l’accesso da via Cavour. Queste erano le prescrizioni che vincolavano l’autorizzazione per la riqualificazione. Ma queste prescrizioni – sottolinea - non sono mai state rispettate». La questione era finita in aula anche durante il mandato Tonon con varie interpellanze presentate dall’allora minoranza.

«Risulta che il consiglio comunale di Vittorio Veneto ne esce del tutto delegittimato; i rappresentati dei cittadini vittoriesi contano meno di chi riesce ad imporre i propri interessi a quelli della città intera» l’amara conclusione di De Bastiani che evidenzia come la delibera della giunta Tonon al momento non sia stata ancora revocata.