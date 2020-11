Ex Milanese, entro la primavera la fine dei lavori

VITTORIO VENETO – L’intervento di rigenerazione urbana dell’area ex Milanese di via Cansiglio si concluderà entro la tarda primavera del prossimo anno. L’aggiornamento sul cantiere, al momento fermo, è arrivato nel consiglio comunale di lunedì sera, quando il sindaco Antonio Miatto ha dato risposta all’interrogazione presentata dalla consigliera Mirella Balliana (Rinascita Civica).

«Mi si conferma, che nulla impedisce la prosecuzione dei lavori – ha detto in aula il sindaco rispondendo a Balliana -. Ci sono stati dei ritardi legati al Covid, ora i lavori sono fermi in attesa dei serramenti. Per la tarda primavera 2021 è prevista la fine dei lavori».

Nell’area ex Milanese, oltre all’edificio in cui ha già sede il supermercato Aldi, ne sta sorgendo un altro dove si trasferirà il Centro di Medicina di Vittorio Veneto. L’inizio lavori porta la data dell’11 febbraio 2019. L’autorizzazione, ha ricordato il sindaco, vale tre anni, rinnovabili per altri tre, ora saliti a cinque con le nuove disposizioni legate alla pandemia. Per poter fornire una risposta a Balliana, Miatto nei giorni scorsi si è rapportato con la proprietà per capire l’andamento dei lavori.