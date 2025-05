Ex domestica arrestata per rapina: il ferito trasportato in ospedale

PADOVA - I Carabinieri di Piove di Sacco hanno arrestato una donna di 55 anni, di origine tedesca e già nota come ex domestica, per una rapina aggravata consumata nell’abitazione di un uomo di 90 anni a Candiana. L’allarme è scattato grazie alla pronta segnalazione di una residente.



La donna, travisata con mascherina, cappello e occhiali da sole, è stata sorpresa mentre tagliava la recinzione con una tronchese per entrare nell’immobile dove in passato aveva lavorato. All’interno ha sottratto 100 euro da uno scomparto della cucina.



Il proprietario, insieme a un vicino accorso in suo aiuto, ha bloccato la ladra dopo una colluttazione. I Carabinieri sono intervenuti trovandola già fermata e in possesso della somma rubata, restituita all’anziano.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Piove di Sacco con una prognosi di 20 giorni per le lesioni riportate durante l’aggressione. L’attrezzo utilizzato per forzare l’ingresso è stato sequestrato.



Dopo l’arresto in flagranza, la donna è stata posta ai domiciliari. In sede di udienza di convalida, il giudice ha confermato il fermo e imposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.