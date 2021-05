Ex ballerina estorce denaro a 80enne, denunciata col marito

VICENZA- Una 38enne di origini romene, ex ballerina in un club privè di Asiago (Vicenza), è stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Thiene per estorsione e truffa aggravata in concorso con il marito, un 46enne, suo connazionale.



L'operazione trae origine dall'attività d'indagine denominata "Pregnant Woman" condotta dopo la seconda denuncia presentata da un anziano 80enne di Asiago verso la fine della scorsa estate.



I militari si sono mossi, per mesi, tra l'Altopiano dei Sette Comuni ed Altavilla Vicentina, paese di residenza della donna, per raccogliere tutti gli elementi utili per denunciarla.



Secondo quanto emerso dall'inchiesta, la 38enne raggirava uomini soli, soprattutto anziani, talvolta concedendosi sessualmente per irretirli ma per poi rubare loro i soldi.



All'80enne la donna aveva fatto credere di essere rimasta incinta di lui (da qui il nome dell'inchiesta) per poi chiedergli i soldi per procedere con l'aborto. L'ex ballerina, sfruttando lo stato di fragilità e la debolezza della vittima, lo aveva fatto sprofondare nello sconforto totale, al punto da creargli uno stato confusionale, anche sotto il profilo decisionale, inducendolo a compiere, in breve tempo, prelevamenti vari ed altre operazioni finanziare per poi farsi consegnare il denaro, sempre in contanti, nelle sue mani.



Il magistrato che ha diretto l'inchiesta, Alessandra Block, della Procura della Repubblica di Vicenza, ha richiesto al Gip presso il Tribunale il rinvio a giudizio della donna e del consorte.