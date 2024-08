Ex avvocato trovato esanime, morto dopo cinque giorni di agonia

VERONA - E' morto a Verona all'ospedale di Borgo Trento Gianluca Baciga, l'ex avvocato 61enne che lo scorso 2 agosto era stato trovato privo di sensi con una ferita alla testa vicino alle cantine di una palazzina in via Bolzano, nel quartiere di Borgo Roma. Una vicenda avvolta ancora nel mistero, sulla quale indaga la Squadra mobile.

Baciga, che circa un anno fa si era cancellato dall'Albo dell'Ordine degli avvocati di Verona, non abitava e non aveva interessi professionali nella palazzina dove è stato trovato. La notizia del decesso è stata confermata dall'AIA-Associazione arbitri della Federcalcio, di cui Baciga era stato presidente della sezione di Verona.

"Cordoglio dell'Associazione Italiana Arbitri - è scritto nella nota su anche Facebook - per la scomparsa del Componente della Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti Gianluca Baciga. Presidente della Sezione di Verona dal 2004 al 2012, poi Componente del Settore Tecnico fino al 2020 e quindi Componente del Comitato Regionale Arbitri del Veneto per una Stagione Sportiva. Dal 2021 era subito entrato nel progetto delle CON, dal momento della loro creazione, come Componente della Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti. Mancato oggi all'ospedale di Verona, i suoi organi sono stati donati".