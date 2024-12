EV'RY TIME WE SAY GOODBYE.

Artmec srl devolve parte degli utili annuali dell’azienda in progetti di utilità sociale raccogliendo fondi in favore di associazioni che operano per il raggiungimento di queste finalità attraverso la messa in scena di uno spettacolo musical teatrale con l’apporto di artisti e musicisti che aderiscono a questo progetto. Quest’anno i fondi raccolti saranno devoluti ad un progetto di volontariato denominato “MISSIO IM” che impegna studenti universitari come volontari in attività presso gli istituti penitenziari minorili. https://www.instagram.com/missio_im/

Lo spettacolo ha come tema dominante l’emigrazione e l’immigrazione, le emozioni per il distacco dai propri luoghi, dalla propria casa e dalle persone che si amano.

Ci saranno interventi del “Cosmocoro” della Scuola Secondaria di primo grado “Umberto Cosmo” di Vittorio Veneto diretto dal Maestro Mariagrazia Marcon, l’orchestra d’archi “Scotch” diretta Dal Maestro Alberto Pollesel e la classe di musica d’insieme della “Scuola di Musica e Teatro Ennio Morricone” di Vittorio Veneto coordinata dal Maestro Michele Borsoi. La formazione cuore dello spettacolo vede la partecipazione di Francesca Smiraglia e Filippo Paludetti alla Voce; Dario Zandegiacomo al Clarinetto/Clarinetto Basso/Sax Baritono e Arrangiamenti; Eugenio Pietro Paludetti al Sax Contralto; Franco De Mori al Sax Tenore; Federica Vedova e Gimo Marcon al Trombone; Massimo Bassan al Pianoforte e Arrangiamenti; Romano Todesco al Contrabbasso/Basso/Fisarmonica e Arrangiamenti; Michele Borsoi al Basso Elettrico; Stefano Funes alle Percussioni e Andrea Pivetta alla Batteria. Ospite speciale Gastone Bortoloso alla Tromba e Flicorno.

L’ingresso è libero ed ogni offerta sarà interamente devoluta a Missio Im per attività di volontariato negli istituti penitenziari. Info e prenotazioni 3311017212.