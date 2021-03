Evoluzioni parkour a Venezia, poi postano su social, multati

VENEZIA - Identificati e sanzionati cinque giovani francesi che avevano scelto i monumenti di Venezia per fare evoluzioni di parkour, che poi pubblicavano sui social.



I cinque, tra i 18 e i 26 anni, residenti in cittadine della Francia Nord Occidentale, sono stati bloccati dalla polizia municipale, che ha emesso a loro carico sanzioni per oltre 4.400 euro, per violazione del regolamento di polizia e sicurezza urbana e della normativa anti-Covid 19.



"Venezia è una città che va rispettata - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro - e per questo saremo sempre impegnati a contrastare tutti coloro che pensano, infrangendo le regole, di sfruttarne il nome e la bellezza per mettersi in mostra sui social.



Un particolare grazie agli agenti della Polizia locale anche in questa occasione hanno dimostrato di essere pronti ad intervenire".