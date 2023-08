Evira l'ex marito, donna tace davanti al Gip

VENEZIA - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Venezia la donna di 35 anni che nella serata di sabato scorso aveva evirato con un coltello l'ex marito sostenendo che volesse violentarla, in un appartamento a Marghera (Venezia). L'uomo si trova attualmente ricoverato all'ospedale di Mestre in prognosi riservata, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.

Ad arrestarla, per l'ipotesi di lesioni aggravate, erano stati gli agenti della Questura lagunare, intervenuti sul posto, che hanno sentito la versione della vittima, e non convinti da quella della donna, che non appariva avere alcun segno di aggressione fisica. La donna resta reclusa nel carcere femminile della Giudecca.

