Evaso dopo una condanna per maltrattamenti, espulso dall'Italia

VENEZIA - L'Ufficio immigrazione della Questura di Vicenza ha ripatriato nel Paese di origine un cittadino cingalsese di 35 anni, detenuto nella Casa circondariale. L'uomo ha numerosi precedenti penali e giudiziari e si trovava in carcere per scontare un cumulo di pena di 3 anni e 4 mesi per maltrattamenti e lesioni in ambito familiare.

Nel 2023 gli erano stati concessi gli arresti domiciliari, ma i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura, nel corso di un controllo, avevano accertato che si era arbitrariamente allontanato da casa, ed era stato trovato poco dopo mentre lavorava presso un distributore di benzina. Era così stato denunciato per evasione.

L'Ufficio di Sorveglianza di Verona ha emesso nei suoi confronti la misura dell'espulsione, in ragione della sua pericolosità e dei precedenti. Rigettata l'istanza di opposizione all'espulsione, il detenuto è stato imbarcato con scorta internazionale a Milano Malpensa, al fine di raggiungere la destinazione finale Colombo. L'uomo non potrà entrare in Italia per 10 anni. Gli agenti vicentini lo hanno scortato dall'Italia al Paese di origine, fino alla conclusione del viaggio aereo.