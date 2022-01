Evaso dalla prigione si costituisce dopo 30 anni perché con il Covid non riesce più a vivere in latitanza

AUSTRALIA – Una storia incredibile quella di Darko “Dougie” Desic, australiano di origine jugoslava. Il 1° agosto 1992 era evaso da un carcere del Nuovo Galles del Sud (Australia), dopo essere stato condannato a tre anni e mezzo di prigione, per aver coltivato marijuana.



Per 29 anni era riuscito a far perdere le sue tracce vivendo di lavori occasionali. In quasi trent’anni non si è mai fatto curare da un medico e non ha mai fatto nulla che potesse richiedere dei controlli, per questo ha sempre viaggiato a piedi.



Ma con la pandemia sono iniziati i problemi: non potendo spostarsi durante il lockdown non ha lavorato e dopo poco, senza denaro per pagare l’affitto, è stato cacciato dall’alloggio in cui viveva. Desic oramai 64enne è finito per strada e senza soldi, a quel punto ha deciso di costituirsi.