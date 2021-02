Evasione fiscale per 700 mila euro, sequestrati macchinari in tre diverse aziende

VICENZA - Un sequestro preventivo di denaro e macchinari tessili per oltre 340 mila euro è stato effettuato dalla Guardia di finanza di Vicenza su disposizione del Gip nei confronti di tre cittadini cinesi a capo di altrettante ditte.



Sono accusati di non aver dichiarato al fisco 720 mila euro di introiti e di non aver versato 153 mila euro di iva.



Le indagini delle fiamme gialle riguardano tre aziende individuali che operano nel settore della lavorazione di prodotti tessili per conto terzi.