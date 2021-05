Evade dai domiciliari, passa la notte a Venezia e poi chiama chiama il 112 per farsi riportare a casa

PREGANZIOL - Nella nottata di oggi, i carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia hanno proceduto all’arresto di un cinquantenne della provincia di Treviso, pluripregiudicato e noto alle forze dell’ordine.



Si era allontanato dalla sua abitazione di Preganziol, presso la quale era detenuto agli arresti domiciliari.



Nello specifico, l’uomo, dopo aver passato tutta la serata di ieri in giro per Venezia, alla fine ha chiamato il “NUE112” e di segnalare la sua presenza in città.



All’arrivo della pattuglia, il protagonista della vicenda ha ammesso candidamente di essersi portato nel capoluogo marciano per svago, chiedendo ai militari di voler tornare però in carcere.



Per l’uomo è scattato immediatamente l’arresto e, su disposizione del magistrato di turno, è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.