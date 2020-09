Evade dai domiciliari ma viene sorpreso da una pattuglia della Polizia

CONEGLIANO - Due gli arresti nelle ultime ore a Conegliano da parte della Polizia nell'anito dei controlli predisposti dalla Questura a Conegliano e nei comuni limitrofi.



I controlli hanno visto l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Padova.



I poliziotti del Commissariato di Conegliano hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione un noto pregiudicato locale, procedendo all’arresto per evasione.



Era agli arresti domiciliari: M.A. si era allontanato da casa senza autorizzazioni ed era stato colto sul fatto dalla Volante a passeggio in Via Carducci.



Questa volta all’esito dell’udienza per direttissima, l’arrestato su richiesta della Procura di Treviso è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.



A Vittorio Veneto i poliziotti del Commissariato hanno rintracciato F.H., marocchino classe 1959, con plurimi precedenti per furto e con foglio di via con divieto di ritorno da Codognè, arrestandolo in esecuzione ad un provvedimento di espiazione pena detentiva a 7 mesi e 20 giorni.



Il provvedimento definitivo relativo ad un cumulo pene per vari reati contro il patrimonio, in particolare furti aggravati, è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Pordenone – Ufficio esecuzioni penali.