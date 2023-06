Eva Kaili fa causa al Parlamento Ue: "Violata l'immunità"

Eva Kaili, una figura di spicco nell'inchiesta belga "Qatargate" , ha recentemente intrapreso un'azione legale contro il Parlamento dell'Unione Europea, denunciando una violazione della sua immunità parlamentare. La causa di questa azione legale deriva dalle accuse secondo cui è stata sottoposta a sorveglianza da parte degli organismi di intelligence durante il suo mandato nella Commissione Pega, che stava indagando sull'esistenza di software illegali utilizzati per monitorare le attività dei cittadini europei e dei membri del Parlamento Europeo. Ad annuinciare questo sviluppo è il team legale di Kaili, guidato dagli avvocati Michalis Dimitrakopoulos e Sven Mary.



L'ex Vicepresidente del Parlamento Europeo è stata arrestata il 9 dicembre e rilasciata il 25 maggio, seppur con alcune condizioni. I suoi rappresentanti legali cercano ora un ricorso interno presso la Commissione Legale del Parlamento Europeo, nella speranza di avviare un procedimento per chiarire se e in che misura la sua immunità sia stata violata durante l'inchiesta sul "Qatargate".



La rivelazione delle attività di sorveglianza condotte dagli organismi di intelligence mirate alle attività dei parlamentari europei ha generato un notevole interesse. Il team legale di Kaili sottolinea che "la triste realtà" sembra essere che i conflitti geopolitici del Golfo Persico, dell'Africa del Nord e della Penisola Arabica si siano insinuati nel cuore della capitale europea, Bruxelles. Le conseguenze di tali conflitti non riguardano solo Kaili, domani potrebbe riguardare giudici e pubblici ministeri e dopodomani, chi lo sa?



Lo scandalo del "Qatargate", che ha già scosso il panorama politico europeo, sembra raggiungere nuove vette con questo ultimo sviluppo legale. L'idea che l'immunità parlamentare di un rappresentante eletto possa essere stata violata solleva interrogativi sul bilanciamento del potere, la responsabilità e l'integrità del processo democratico europeo.



Man mano che la battaglia legale si sviluppa, tutti gli occhi saranno puntati sul Parlamento Europeo e sulla sua Commissione Legale. L'esito del ricorso interno di Kaili non determinerà solo il suo destino, ma servirà anche come precedente per come si affronteranno futuri casi che coinvolgono possibili violazioni dell'immunità parlamentare. La decisione avrà senza dubbio implicazioni di vasta portata per la protezione dei rappresentanti eletti e per la preservazione della democrazia all'interno dell'Unione Europea.