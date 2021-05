Europei nuoto, Quadarella trionfa nei 1500 stile libero

UNGHERIA - Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. Alla Duna Arena di Budapest, la 22enne romana si impone dopo una gara in solitaria con il crono di 15'53"59 davanti alla russa Anastasia Kirpichnikova (16'01"06) e all'altra azzurra Martina Rita Caramignoli (16'05"81). Per Quadarella è il quinto oro continentale.

E ancora una medaglia per l'Italia con il bronzo nella 4x200 stile libero femminile: il quartetto azzurro trascinato in ultima frazione da Federica Pellegrini tocca in 7'56"72, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice in 7'53"15 e dell'Ungheria (7'56"26).