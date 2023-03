Europei di Karate, Busato punta alla medaglia

CASTELFRANCO - L’Open di Toscana sorride alla Germinal Sport Target che mette a segno una tripletta di bronzo in uno degli appuntamenti targati Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) sempre fra i più sentiti dal settore agonistico nazionale. A salire suo terzo gradino del podio, nel corso della manifestazione organizzata al PalaGolfo di Follonica (Grosseto), sono stati Pietro Binotto a livello Under 21 e Giacomo Turcato tra gli Under 14, entrambi nella specialità del Kata, e Narayan Baggio, bronzo nel Kumite ancora nella categoria Under 14 (-40 kg) a parimerito con Mattia Rago (Karate Team Isernia). Nota di merito ulteriore per Baggio che ha concesso il bis dopo l’argento nel Kumite collezionato alla Horse Cup in Slovenia nel precedente weekend. Da segnalare il ritorno alle competizioni di Alvise Toniolo: il giovane karateka di Galliera Veneta, che gareggia tra i Cadetti Under 16 (-70 kg), ha risposto bene dopo un periodo di stop dovuto a un infortunio rimediato al Gran Prix Croatia (dove peraltro aveva vinto la medaglia d’oro nel Kumite), che gli aveva impedito di prendere parte anche al Campionato Europeo a Cipro. Proprio Toniolo risulta fra i primi atleti 20 atleti del ranking nella propria categoria, occupando attualmente la quattordicesima posizione. Graduatoria che in base al nuovo regolamento assume un peso specifico fondamentale e decisivo per stabilire le convocazioni in Nazionale.

A proposito di convocazioni in azzurro bisogna registrare quella di Mattia Busato (classe 1993) per l’Europeo, in programma a Guadalajara in Spagna dal 22 al 26 marzo. L’atleta originario di Olmo di Martellago, ormai adottato da Castelfranco Veneto, rappresenta sempre la punta di diamante della Germinal Sport Target e costituisce uno dei punti di forza della Nazionale Senior. Decimo nel ranking tricolore, Busato proverà a bissare, e se possibile anche migliorare, la medaglia di bronzo conquistata nel Kata Senior alla rassegna continentale svoltasi soltanto l’anno scorso a Gaziantep (Turchia).