Europa Verde: “Villanova dovrebbe cambiare occhiali prima di criticare la sinistra”

VENETO - I consiglieri regionali di Europa Verde, Andrea Zanoni e Renzo Masolo, hanno risposto alle recenti dichiarazioni di Alberto Villanova, presidente dell'Intergruppo Lega-Liga Veneta, in merito alla questione "Rearm Europe". Villanova aveva accusato la sinistra di avere un voto frammentato sulla proposta, ma secondo i due esponenti di Europa Verde, la critica sarebbe mal indirizzata. Zanoni e Masolo hanno infatti suggerito a Villanova di "cambiare occhiali" prima di accusare la sinistra, facendo notare che proprio nella maggioranza che sostiene il governo, alcuni partiti come Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato favorevolmente al piano "Rearm Europe", che prevede ingenti investimenti in armamenti. "Evidentemente ha sbagliato i destinatari delle sue critiche," hanno affermato i due consiglieri. Europa Verde ha ribadito la propria posizione contraria al piano, precisando che la loro delegazione al Parlamento Europeo ha votato contro la proposta che prevede 800 miliardi di euro in armamenti. "Abbiamo mantenuto una linea politica chiara e inequivocabile," hanno aggiunto Zanoni e Masolo, ricordando che, mentre alcuni partiti europei mostrano posizioni contrastanti, la loro posizione rimane netta e coerente.



I due consiglieri hanno poi sottolineato come le priorità per l'Europa dovrebbero essere altre: "Dobbiamo pensare ai giovani sottopagati, agli 80.000 lavoratori della sola provincia di Treviso con una paga inferiore a 700 euro al mese, al più di mezzo milione di veneti in povertà, a chi non ha più il medico di base a causa dei tagli alla sanità, a chi non può permettersi visite specialistiche, a chi non riesce a sostenere una retta da 3.000 euro mensili per un genitore anziano," hanno dichiarato. "Non a buttare vagoni di euro in armi." Concludendo, Zanoni e Masolo hanno sottolineato le contraddizioni interne alla Lega, che pur vantandosi di aver votato contro il piano, non ha fatto i conti con le divergenze all’interno della propria coalizione. "Europa Verde ribadisce la sua posizione chiara e coerente: non accettiamo che l'Europa prenda una deriva bellicista dannosa per i cittadini e continueremo a batterci per investimenti che migliorino realmente la qualità della vita delle persone," hanno concluso i due consiglieri.