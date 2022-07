Alcune associazioni del vittoriese hanno dato vita al COMITATO VITTORIESE EUROPA PER LA PACE, aderendo alla Rete Internazionale Europe for Peace.

L’obiettivo è costruire insieme una proposta di come deve essere e cosa deve fare l’Europa di Pace attraverso una grande alleanza della società civile.

Per far conoscere e diffondere i principi su cui si basa la Rete, è stata indetta una mobilitazione nazionale alla quale anche il nostro comitato aderisce con le seguenti modalità:

sit-in in piazza Flaminio, a Vittorio Veneto, dalle ore 17

- spazio dibattito/ microfono aperto dove ciascuno sarà libero di esporre le proprie convinzioni e confrontarsi;

- spazio per esprimere emozioni attraverso la rappresentazione grafica; sarà possibile visionare le opere pervenute da artisti, coinvolti attraverso una “call for artist;

- spazio per la costruzione delle “casette per insetti impollinatori”: rappresentano e sottolineano come ognuno possa contribuire a proteggere l’unicità di ogni ecosistema; sarà l’ occasione per affrontare il tema della situazione del nostro mondo, nella sua complessità, con la consapevolezza dell’interconnessione fra le diverse problematiche che ci troviamo a vivere.

IL CALDO E LE VACANZE NON POSSONO FARCI DIMENTICARE CIO’ CHE SUCCEDE INTORNO A NOI!!