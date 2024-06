Euro 2024, ottavi di finale Svizzera-Italia 2-0

BERLINO (GERMANIA) - Svizzera Italia 0-2 per il primo ottavo di finale degi campionati europei di calcio in corso in Germania. Azzurri fuori dagli Europei dopo una gara sconcertante.

I GOL

Al 38' SVIZZERA-Italia 1-0! Rete di Freuler. Vargas pesca a centro area l'inserimento di Freuler. Il centrocampista controlla col destro e poi col mancino conclude verso la porta. Donnarumma devia ma non riesce ad evitare la rete.

Al 47' SVIZZERA-Italia 2-0! Rete di Vargas.

Aebischer pesca Vargas in area di rigore. Il numero 17 elvetico ha lo spazio per controllare indistubato e poi lascia partire un destro a giro sul palo lontano che si insacca alla sinistra di Donnarumma. Per l'Italia è notte fonda.